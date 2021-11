Equipe de France, PSG : le but ahurissant de Mbappé à l'entraînement des Bleus !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

C'était ce soir le dernier entraînement de l'équipe de France de football au Parc des Princes. Et ce avant le match prévu demain face au Kazakhstan, qualificatif pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Fort heureusement, une caméra a immortalisé une scène ahurissante au cours de laquelle l'attaquant du PSG et des Bleus a marqué un but exceptionnel.

Sur un centre de Pavard, Mbappé a en effet repris le ballon d'une talonnade en pivot qui a fini directement dans la lucarne de Benoît Costil.

🤯 ¡Mbappé y su magia! Espectacular pirueta para un golazo en el entrenamiento de Francia en el Parque de los Príncipes. pic.twitter.com/xalAK5Zow1 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2021