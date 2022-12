Equipe de France, Real Madrid : les Bleus mettent les choses au clair pour Benzema

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Les Bleus plus heureux sans Karim Benzema ? Les joueurs de l’Équipe de France ont déjà démenti ces rumeurs à l’image d’Aurélien Tchouaméni son coéquipier au Real Madrid, « Je voulais revenir sur quelque chose qu'on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu'on se sentait mieux depuis qu'il n'était pas là. C'est totalement faux parce que quand il était là, ça se passait déjà très bien. », avait lancé le milieu de terrain français en ouverture d’une conférence il y a quelques jours.

Aujourd’hui, face à la presse, le staff des Bleus a tenu à mettre fin à de nombreuses rumeurs sur la Ballon d’Or français, « On a eu beaucoup de forfaits, de blessés, quatre avant le rassemblement avec Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan et Presnel Kimpembe, qui nous a rendu visite hier. On en a eu ensuite trois avec Christopher Nkunku, Karim Benzema et Lucas Hernandez. Ça fait beaucoup de forfaits ! », a d’abord expliqué Guy Stéphan.

« Ce qui a été dit sur l'ambiance à mon sens, cela n'était pas juste ! Il faut savoir que quand il était là, l'ambiance était bonne et depuis qu'il est parti, elle est toujours bonne. Je ne vais pas faire un cours tactique sur l’équipe avec Karim. Il vaut mieux parler des joueurs qui sont présents. », a confié l’adjoint de Didier Deschamps.