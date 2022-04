Equipe de France : 24 ans après, Slaven Bilic retourne le couteau dans la plaie de Laurent Blanc

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Ceux qui ont vécu la scène en direct se rappellent forcément de l'expulsion de Laurent Blanc à la 74e minute de la demi-finale de la Coupe du monde 98. Grossièrement ceinturé par Slaven Bilic sur un coup de pied arrêté, le Président avait répondu par un geste d'humeur au visage du défenseur croate, qui en avait fait des caisses. Carton rouge direct et pas de finale pour le défenseur de l'OM. Un drame pendant quatre jours, jusqu'à ce que Frank Lebœuf le remplace magnifiquement face au Brésil (3-0). Pendant des années, le peuple de France en a voulu à Bilic, qui s'est déjà excusé. Et qui a recommencé dans les colonnes de FourFourTwo.

"J'ai parlé plusieurs fois avec lui. Quand j'étais sélectionneur de la Croatie, il était celui de la France. Avec la Coupe du monde en Russie, la France a célébré les 20 ans de sa victoire et avait organisé un match contre le Reste du Monde. Il m'avait appelé quelques semaines plus tôt pour savoir si je voulais en être, j'avais répondu oui et passé trois jours très agréable en leur compagnie. Est-ce que je le regrette ? J'ai déjà répondu de nombreuses fois. J'aurais définitivement préféré que cela n'arrive pas. J'aurais aimé qu'il joue la finale, ce n'était pas mon intention de le faire expulser. Je voulais seulement me protéger et, sur cette action, je n'ai rien fait de mal. C'est lui qui m'a frappé au visage. Je suis désolé car c'est une belle personne mais je ne me blâme pas pour ce que j'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, peut-être que j'irai voir l'arbitre pour lui dire de ne pas l'expulser. Mais nous étions dégoûtés de perdre. Personne ne s'attendait à ce qu'on aille aussi loin, nous étions à une marche de la finale, nous avions ouvert le score avant que Thuram ne marque deux fois..."

22 years ago today: Slaven Bilic, Laurent Blanc and some first class shithousery...pic.twitter.com/4qwwZuu3Ab — A Funny Old Game (@sid_lambert) July 8, 2020

Pour résumer L'ancien défenseur croate Slaven Bilic, qui avait fait expulser Laurent Blanc après avoir accentué un mauvais geste du Français en demi-finales de la Coupe du monde 98, est revenu sur ce triste épisode. Et expié son attitude.

Raphaël Nouet

Rédacteur