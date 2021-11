Equipe de France : 5 changements attendus en Finlande, Guendouzi (OM) hors du coup ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

C’est ce soir que la France mettra un terme à sa campagne 2021 en Finlande (20h45). Même si Didier Deschamps devrait remodeler son équipe par rapport à celle qui a acté la qualification à la Coupe du monde, le sélectionneur ne va pas non plus modifier son onze en intégralité.

Hier, aucune mise en place n’a été effectuée lors d’une séance légère. Il est probable, cependant, que le staff procède à quatre ou cinq changements, sans pour autant toucher à son système à trois défenseurs axiaux. « Je pars du principe qu’il faut respecter le jeu et l’adversaire », martèle le patron des Bleus depuis la victoire sur le Kazakhstan (8-0).

Tchouaméni devant Guendouzi ?

Selon L’Équipe, l’ancien coach de l’OM pourrait vouloir relancer Benjamin Pavard côté droit et redonner du temps de jeu à Lucas Digne, grande victime de l’éclosion de Théo Hernandez. Mercredi dernier, lors de sa première séance à huis clos, sans Karim Benzema, c’est Coman qui évoluait en pointe, dans un premier temps.

Il ne serait pas surprenant alors de voir l’attaquant du Bayern associé à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann face aux Finlandais. Et comme l’aîné des Hernandez et Rabiot ont été remplacés en cours de jeu, samedi, respectivement par Clément Lenglet et Aurélien Tchouameni, ces derniers sont bien placés pour commencer, eux aussi, ce soir. Mattéo Guendouzi, qui espère sans doute une première cape dans la peau d’un titulaire, devrait être lésé par le Monégasque.

