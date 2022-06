Equipe de France : affaire Mbappé, polémique du Stade de France... Lloris a réponse à tout

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Demain, six jours après la finale de la Champions League, le Stade de France sera de nouveau à guichets fermés pour accueillir cette fois l'équipe de France. Les Bleus défient le Danemark en Ligue des Nations. En conférence de presse, le gardien a été interrogé sur les événements ayant précédé Liverpool-Real Madrid. Voici sa réponse : "De manière assez générale, sur ce qu'on a pu voir en France, ce n'est pas une bonne publicité, pour notre pays et pour le foot français. J'espère que cela sera solutionné. Ce n'est pas ça qu'on veut voir comme spectacle. On aime quand nos proches, nos familles sont en sécurité. J'espère que tout se solutionnera".

Le gardien de Tottenham a également été interrogé sur la polémique sur les droits d'image des Tricolores générée par Kylian Mbappé et ses conseils. Il assure qu'il y a eu une réunion constructive, les choses allant dans le bon sens : "Ça s'est très bien passé. Ça a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, à mon sens un peu trop pour des choses assez simples. Les joueurs ont montré toujours beaucoup de respect pour les partenaires. Ce sera le cas également au mois de septembre. Il y avait des petits ajustements à faire. Les choses évolueront positivement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là".

Raphaël Nouet

Rédacteur