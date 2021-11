Equipe de France : après Pogba, un nouveau coup dur pour Deschamps ?

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

D'accord, la qualification directe pour la Coupe du monde 2022 n'est pas vraiment en péril puisqu'il ne manque qu'une victoire à l'équipe de France, à décrocher soit contre le Kazakhstan samedi au Parc des Princes, soit en Finlande mardi, pour aller au Qatar. Et quand bien même on vivrait un scénario à la Israël-Bulgarie en 93, il resterait les barrages pour les meilleurs 2es. Donc non, l'heure n'est pas à la dramatisation chez les Bleus.

Il n'empêche que les pépins commencent à s'accumuler sérieusement pour Didier Deschamps. Raphaël Varane n'a même pas été convoqué car il est absent un mois et demi après s'être blessé avec Manchester United. Aujourd'hui, c'est Paul Pogba qui a quitté Clairefontaine après avoir ressenti une douleur à une cuisse hier. Et on apprend ce soir que Karim Benzema n'a pas participé à l'entraîneur du jour. Parce qu'il doit se reposer ou parce que lui aussi à un problème ? Réponse vraisemblablement demain.

🚨| Karim Benzema missed training for France today, it shouldn't be anything to worry about and he's expected to be back in training tomorrow. @RMCsport — Madrid Xtra. (@MadridXtra) November 9, 2021