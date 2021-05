Equipe de France : Benzema va faire deux victimes de taille chez les Bleus

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le mur entre Didier Deschamps et Karim Benzema est tombé. Hier, le sélectionneur des Bleus a annoncé le grand retour de l’attaquant du Real Madrid chez les Bleus plus de cinq ans après sa dernière sélection. Le monde du football a salué ces réconciliations qui pourraient néanmoins avoir quelques conséquences directes sur... Olivier Giroud.

S’il a pu tester différents schémas ces derniers mois, Deschamps s’appuie essentiellement depuis l’Euro 2016 sur un 4-2-3-1 avec comme objectif avoué de placer Antoine Griezmann dans les meilleures dispositions. Selon L’Équipe, faire revenir Benzema à un mois de l’Euro ne peut s’entendre que si le Madrilène est titulaire. Donc c’est ce duo qui sera installé au détriment du buteur de Chelsea.

Mbappé et Giroud victimes de Benzema ?

Autre victime collatérale potentielle du retour de Benzema : Kylian Mbappé. « Et Mbappé dans tout ça ? C’est la grande inconnue de cette animation, prolonge le quotidien sportif. Et la principale victime ? Depuis le début de saison, l’attaquant parisien a essentiellement joué dans l’axe avec les Bleus. Pendant trois séquences de matches seulement, en mars, il a occupé un côté (le gauche). Pour le reste, il a évolué dans une position axiale. Mbappé va devoir s’adapter. »

Vincent Duluc confirme l’éventualité de voir Benzema cannibaliser la zone préférentielle du crack du PSG : « Le retour de Karim Benzema va modifier certains équilibres intimes et va mordre sur l’ego de quelques autres. Le Madrilène va vampiriser les attentions et les attentes et cela ne fera de vacances à Kylian Mbappé que si le Parisien a envie d’un peu d’ombre, ce qui n’est pas acquis. » On a déjà hâte d’être à l’Euro.