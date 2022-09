Equipe de France : calendrier, préparation… Didier Deschamps tremble avant la Coupe du monde

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

À quasi deux mois de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps se prépare à diriger deux matchs de Ligue des nations avec les Bleus. Calendrier très serré oblige, ces deux rencontres seront les dernières de l’équipe de France avant le Mondial. Le sélectionneur français s’est montré plutôt inquiet sur ce timing contraignant et pas du tout habituel.

« C'est regrettable mais le calendrier est fait comme ça »

« On n'a pas de match en octobre, pas de match préparation, je m'adapte. C'est valable pour les autres équipes nationales également. Il y a peu de temps, il y aura toujours des enseignements en plus. Après il y a deux mois. Le fait de ne pas avoir la possibilité d'avoir au moins un match avant la compétition, c'est regrettable mais le calendrier est fait comme ça », a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse.

« Mais là, la configuration… Les joueurs vont jouer les samedi 12 et dimanche 13 avec leurs clubs, ils arrivent le 14 et on part ensuite au Qatar. Il n'y a pas de préparation », répète-t-il. « En espérant que tous les joueurs puissent être disponibles et sélectionnables ».