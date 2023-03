Équipe de France : coup dur à venir pour Didier Deschamps ?

En novembre dernier, Christopher Nkunku avait raté la Coupe du Monde 2022 au Qatar en raison d'une déchirure du ligament externe du genou gauche. De retour sur les terrains depuis quelques temps, l’ancien du PSG s’est de nouveau blessé lors de la défaite de Leipzig contre le Borussia Dortmund (2-1). L’offensif français est victime d'une légère déchirure musculaire à la cuisse gauche.

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, doit annoncer sa prochaine liste le 16 mars prochain pour les rencontres de l’Équipe de France en qualifications à l'Euro 2024 face au Pays-Bas (24 mars) et face à l'Irlande (27 mars). De son côté, Leipzig a annoncé que Christopher Nkunku serait absent deux semaines, la course contre la montre est donc lancée pour l’ancien parisien qui aimerait bien s’imposer chez les Bleus.

