Equipe de France : coup dur pour Deschamps et les Bleus avant le Mondial 2022

L’Équipe de France navigue à vue à dix mois du début de la Coupe du Monde 2022. Pour se préparer aux conditions locales, une tournée au Qatar devait être organisée en mars mais celle-ci peine à voir le jour.

Selon L’Équipe, les raisons sanitaires et financières sont évoquées, mais c'est également la difficulté à trouver des adversaires qui pose problème. En effet, l'Italie et le Portugal disputeront les barrages pour se qualifier à la phase finale et sont autant de rivaux potentiels à rayer de la liste.

La décision quant au maintien de ce stage devrait tomber dans les prochains jours. En cas d’annulation, les Bleus disputeront tout de même des matchs amicaux en mars. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud étant pressenties pour être leurs adversaires.

La une du journal L'Équipe du mercredi 26 janvier 2022



Lire l'édition > https://t.co/UMICA5ZjHf pic.twitter.com/Jt2x2SMPpx — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 26, 2022