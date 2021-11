Equipe de France : crédité d’un 10, Mbappé se fait moucher par Pierre Ménès !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On n’a pas fini d’entendre parler de la dernière prestation lumineuse de Kylian Mbappé. Auteur d’un quadruplé et d’une passe décisive hier contre le Kazakhstan au Parc des Princes (8-0), l’attaquant du PSG (22 ans) a participé activement à la qualification de la France à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

« Un match exceptionnel, résume L’Équipe en lui attribuant la note rarissime de 10/10. Il inscrit un quadruplé : deux reprises du pied droit sur des caviars de Theo Hernandez (6e) et Coman (12e), une tête sur un centre du Munichois (32e). Il est passeur décisif pour Benzema (59e) et marque son 4e (87e) avant d’être remplacé par Ben Yedder (88e). »

Si Pierre Ménès ne peut que saluer lui aussi la prestation lumineuse de Mbappé, à qui il a collé un 9/10, il trouve à redire malgré tout : « Je suis obligé de lui mettre cette note, même si je me rends bien compte de ce que ça vaut face au Kazakhstan. Il a quand même planté 4 buts et donné 1 passe décisive dans ce match, a-t-il rappelé sur son blog. Et curieusement, il n’a pas été extraordinairement inspiré dans le jeu. Cela paraît paradoxal de dire ça mais il a peu tenté et passé de dribble dans cette position de finisseur. Ses deux premiers buts sont assez faciles, mais le but de la tête est vraiment pas mal, surtout pour un joueur dont c’est loin d’être le point fort. »

"France-Kazakhstan : les notes des Bleus"



