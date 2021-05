Equipe de France : Daniel Riolo dévoile un gros mensonge de Deschamps sur Benzema

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La surprise du chef a bien eu lieu. Hier soir, pendant l’heure du repas, Didier Deschamps a annoncé le grand retour de Karim Benzema plus de cinq ans après sa dernière sélection en équipe de France. Depuis cette annonce retentissante, la planète football ne parle plus que de ça ou presque !

Daniel Riolo n’a pas été le dernier à apporter son éclairage sur ce dossier sensible. Interrogé sur les ondes de RMC Sport suite à l’annonce du sélectionneur des Bleus, le polémiste n’a pas été tendre avec ce dernier.

« Deschamps a toujours besoin de jouer l'anguille »

« Deschamps a toujours besoin de louvoyer, de jouer l'anguille et de ne jamais être clair. Ça l’honorerait quand même un jour d’essayer de ne pas nous prendre pour des c***, a-t-il fustigé sur la radio sportive. Enfin, c'est quand même pas compliqué de dire la vérité et de raconter les choses ! Est-il toujours obligé de dire qu’il raisonne dans le bien de l’équipe de France ? Pas vrai ! Si c’est juste le sportif, tu prends Benzema depuis cinq ans, tu n’attends pas maintenant. »