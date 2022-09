Equipe de France : de graves accusations portées à l'encontre de Noël Le Graët et la FFF

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Cela fait quelques semaines que le journaliste d'investigation Romain Molina promet de publier une enquête qui devrait faire imploser la FFF. Le magazine So Foot l'a devancé avec un nouveau numéro sur la Une duquel on peut lire : "Ma Fédé va craquer". Sur six pages, il y est question des dérives internes, au premier rang desquelles on trouve des textos déplacés de la part du président, Noël Le Graët, à l'attention de ses collaboratrices ("Je préfère les blondes, donc si ça vous dit…", "Vous êtes drôlement bien roulée, je vous mettrais bien dans mon lit"). Le Breton est accusé de "sauter sur tout ce qui bouge"...

Mais ce n'est pas tout. Plusieurs personnes importantes à la Fédération auraient des problèmes à l'alcool, une guerre des clans ferait des ravages et l'intendant Bachir Nechar a été au centre d'une grosse tension entre Didier Deschamps et Guy Stéphan pendant l'Euro 2021. La situation est tellement tendue depuis quatre ans qu'une salariée de la FFF a déclaré à So Foot : "Depuis la victoire à la Coupe du monde 2018, on peut dire que le football est passé au second plan à la fédération. À la place, on a des guerres intestines entres les chefs qui polluent tout, des directeurs qui pensent à niquer tout le monde, mais pas beaucoup de dossiers traités sérieusement".