Equipe de France : de nouvelles affaires bientôt dévoilées ?

Dossier de So Foot sur la Fédération, affaires Pogba et Hamraoui, révélations de Romain Molina sur de supposées affaires de pédophilie passées sous silence... Le football français et plus particulièrement la FFF renvoie une image catastrophique depuis une semaine. La multiplication des révélations pourrait entraîner une grande révolution, avec en premier lieu un changement de gouvernance, où Noël Le Graët s'accroche à son poste de président. Mais le pire est peut-être à venir...

En effet, dans Le Journal du Dimanche, qui consacre trois pages à ces affaires, un agent historique annonce : "Pour Le Graët, c'est "Après moi, le déluge". D'autres histoires vont sortir, la Fédération va à va-l'eau". Le JDD assure que contrairement à ce qu'il prétend, le Breton n'aurait pas l'intention d'aller au bout de son mandat en 2024. Il songerait à passer le relais dès le début d'année prochaine, en confiant la Fédération à Marc Keller, actuel président de Strasbourg, dont il est proche.