Equipe de France : Deschamps a 5 options pour remplacer Benzema, un favori se dégage !

Le coup de massue est tombé hier soir un peu avant 23h30 : non seulement Karim Benzema est forfait pour le premier match de l’équipe de France contre l’Australie, mardi, mais il le sera également pour le reste de la compétition. « L’IRM a confirmé une lésion du droit fémoral qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines, précise le communiqué de la FFF, publié à 23h27. Après avoir échangé avec le docteur Le Gall puis l’attaquant du Real Madrid, Didier Deschamps a acté le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde. »

S’il fait le choix d’appeler un nouvel élément, Deschamps a jusqu’à la veille de l’entrée en lice des Bleus, selon les règlements de la FIFA. Jusqu’à demain soir donc, en ayant fait constater la blessure de Benzema auparavant auprès de l’instance dirigeante. Plusieurs profils font office de candidats.

Ben Yedder est proche de Doha

L’Équipe en a listé 5 : Wissam Ben Yedder (32 ans) d’abord. Le Monégasque (19 sélections, 3 buts) est l’élément le plus expérimenté des absents et a l’avantage d’être en vacances à proximité de Doha. Anthony Martial (26 ans) est à Paris. Le Mancunien n’a plus été sélectionné depuis le tournoi final de la Ligue des nations en octobre 2021.

Moussa Diaby (23 ans) a toujours été appelé entre septembre 2021 et juin 2022 avant de perdre sa place en sélection. L’ex-Parisien était en forme avant la coupure avec Leverkusen (8 buts, 4 passes décisives toutes compétitions confondues). Pour se ressourcer, Diaby est aussi à Paris au plus proche des siens. À moins que Deschamps ne choisisse un profil différent, comme Thomas Lemar (27 ans, 27 sélections, 4 buts) ? Ou un novice, comme Martin Terrier (25 ans) ?