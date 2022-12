Equipe de France : Deschamps a encore remis à sa place un champion du monde !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Didier Deschamps a quelques griefs à l’encontre de Benjamin Pavard et ne s'est pas privé de le recadrer. Alors que le champion du monde 2018 n’est plus titulaire au Qatar, L’Équipe assure que les deux hommes se sont encore expliqués après l’entraînement de mardi.

« De loin, la discussion avait l’air vive, peut-on lire dans le quotidien sportif. Cet échange fut finalement assez anecdotique selon les retours de plusieurs personnes. Le débriefing individuel après l’Australie (4-1), au lendemain de ce premier match de groupes, avait été plus animé. » Dans les faits, Deschamps reproche au défenseur du Bayern Munich de ne pas avoir respecté ses consignes contre l’Australie.

Et, lors de leur discussion d’après match, Pavard s’est défendu comme le cadre qu’il pensait être devenu. L’incompréhension et la rupture partent aussi sûrement de là. Son attitude boudeuse après la victoire en Ligue des nations contre l’Autriche (2-0), en septembre, ou son insistance à revendiquer médiatiquement une place de défenseur central ne l’ont pas aidé non plus.