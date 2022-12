Equipe de France : Deschamps a recadré un autre Bleu que Koundé !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Titulaire lors du troisième et dernier match de poule perdu par l'équipe de France face à la Tunisie (1-0), Youssouf Fofana est totalement passé à côté de son match. Suite à cette rencontre, Didier Deschamps a eu une discussion avec le milieu de terrain monégasque.

Podcast Men's Up Life

"Le coach est venu me voir"

"Quand on est entouré de ce genre de joueurs, c'est plus facile. Ils m'ont dit que ça arrivait et que c'était mieux que ça arrive maintenant. Même le coach est venu me voir. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde en a commis. J'ai la confiance du coach et de tout le groupe. Je suis content d'être entré tôt dans le match", a expliqué l'ancien joueur du RC Strasbourg après la victoire ce lundi contre la Pologne (3-1) en 8e de finale.

Un gros match nous attend contre l’𝗔𝗻𝗴𝗹𝗲𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



RDV samedi prochain à 20H pour notre 𝟭/𝟰 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 💪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/x9daIzv38k — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

Pour résumer Si Didier Deschamps n'a pas manqué de tacler Jules Koundé sur ses chaînes en or, le sélectionneur des Bleus a également recadré Youssouf Fofana après la défaite contre la Tunisie (1-0).

Fabien Chorlet

Rédacteur