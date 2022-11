Equipe de France : Deschamps a trois doutes pour la Tunisie et un gros dilemme avec Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Si Didier Deschamps a fait savoir qu'il procéderait à un turn-over vu que les Bleus sont déjà qualifiés avant France – Tunisie mercredi (16 heures), pas sûr que tous les joueurs soient sur la même longueur d'ondes que le sélectionneur... Et surement pas Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition pour l'instant (3 réalisations) et parti sur de grandes bases lors de ce Mondial qatari.

Une gestion délicate pour trois joueurs dont Mbappé

En effet, l'attaquant du PSG a bel et bien à l'idée de démarrer ce match pour poursuivre sur sa dynamique et creuser le trou en tête du classement des buteurs. Ce qui est à peu près certain, c'est que Didier Deschamps ne lui donnera pas 90 minutes cette fois-ci mais il ne compte pas non plus frustrer sa star : « A priori, il jouera soit une heure pour commencer, ce qui serait la tendance, soit une demi-heure pour finir, au moment où les adversaires sont fatigués, mais vu le timing de ses buts dans la compétition (61e, 68e, 86e), peut-être devrait-il reconsidérer sa préférence », écrit Vincent Duluc dans L'Equipe.

La question se pose aussi pour Raphaël Varane, désireux d'enchaîner pour retrouver le rythme après sa longue blessure mais que le staff des Bleus surveille avec attention pour éviter la rechute. Enfin, il reste le cas de Théo Hernandez, seul latéral gauche en état de l'effectif. Didier Deschamps testera-t-il Eduardo Camavinga en conditions réelles contre la Tunisie ? Les prochaines heures seront déterminantes et les choix cruciaux pour la suite de la compétition.