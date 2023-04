Equipe de France : Deschamps au cœur d’une nouvelle polémique avec les Bleus

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’équipe de France, dans son ensemble, a enfin touché les primes liées à la Coupe du monde au Qatar. Au total, ce sont environ 15 M€ qui auraient été encaissés par les Bleus et leur encadrement technique, soit autour de la moitié de ce que la FFF a reçu (30,5 M€) de la FIFA. Dans le détail, les joueurs, Didier Deschamps et ses adjoints bénéficient de deux sources de revenus à l’occasion d’un grand tournoi : une prime de droit à l’image une prime sportive, en fonction de leur parcours. Fait plutôt étonnant : L’Équipe affirme que le sélectionneur et ses adjoints jouissent d’accords particuliers qui leur offriraient des revenus plus importants que les joueurs eux-mêmes !

1,1 M€ en plus dans la poche de Deschamps ?

Le sélectionneur bénéficierait ainsi de 2 parts pour le droit à l’image et de 2,5 parts pour la prime sportive. À l’arrivée, il aurait normalement reçu environ 1,1 M€ pour ce Mondial (en plus de son salaire). Plus étonnant, Guy Stéphan, serait crédité de 1,25 part de droit à l’image et de 1,5 part de prime sportive et aurait donc perçu autour de 680 000 € pour cette Coupe du monde (en plus de son salaire), soit plus que les joueurs, qui ont touché environ 490 000 € chacun à l’issue de cette compétition. Même Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens, serait un peu mieux loti que les internationaux avec 1 part pour le droit à l’image et 1,25 part sportive, soit autour de 560 000 € !