Equipe de France : Deschamps bien en place, on peut oublier Zidane

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Un serpent de mer. Qui dure, qui dure et qui pousse à chaque relatif échec de Didier Deschamps avec les Bleus à évoquer l'arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de touche de l'équipe de France.

On en est pourtant loin. Car Didier Deschamps a été maintenu à son poste par le président de la FFF, Philippe Diallo, et sera bien le sélectionneur de l'équipe de France jusqu'à l'été 2026. Et, surtout, Zizou ne fait pas du poste une fixette quotidienne, bien au contraire. Car comme le précise le quotidien l'Equipe, dans un article qui lui est consacré, la légende du Real Madrid est à l'heure actuelle très loin des Bleus.

"Il n'attend rien"

"Les Bleus sont un désir, mais le Madrilène d'adoption n'en fait pas une fixation. Le quinquagénaire, père de quatre garçons et qui a fêté récemment ses trente ans de mariage avec sa femme Véronique, vient d'être à nouveau grand-père. "Il se tient prêt mais n'attend rien, estime un proche. Il s'est mis en réserve de la République depuis son départ du Real."