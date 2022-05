Equipe de France : Deschamps désamorce la bombe entre Mbappé et Benzema !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Sur la décision de Kylian Mbappé de prolonger au PSG

« Évidemment que Kylian reste en Ligue 1, c’est une bonne chose pour le football français et le rayonnement du championnat à l’étranger. Il est attaché à son club. Il a donné ses arguments. Mais ce n’est qu’une très bonne chose pour la France (…) Il aura peut-être un jour envie de partir à l’étranger. Même si la Ligue 1 est critiquée, ce n’est pas facile. Ne pas partir à l’étranger n’empêche pas d’accomplir de belles choses ».

Un risque que cette décision nuise à l'entente Mbappé – Benzema ?

« Chacun a ses interprétations. De ma position de sélectionneur, j’ai les joueurs en direct et je sais ce qu’il se passe. Ma priorité est l’unité du groupe. Il peut y avoir des incompréhensions. On peut tous tirer des conclusions. Mais dans la plupart des situations, ça ne reflète pas la réalité. Avec le monde connecté, tout peut aller très vite. La moindre phrase, la moindre photo et ça part très vite ».

Sur Karim Benzema Ballon d'Or en cas de victoire en C1 ce soir

« Pour Karim, c’est mieux s’il peut venir avec une Coupe d’Europe. Dans la course au Ballon d’or, avec tout ce qu’il a déjà réalisé cette saison, ça n’ira que dans le bon sens pour lui s’il l’emporte ».

Sur sa confiance renouvelée à Antoine Griezmann malgré ses difficultés en club

« Tous les joueurs présents ont connu des situations similaires. À chaque rassemblement, des joueurs sont en forme, d’autres moins bien. Ils retrouvent un environnement différent. Je n’ai pas vu de joueurs venir en stage ne pas être content ou heureux. C’est arrivé maintes fois que certains soient moins performants en club et bons avec l’équipe de France. L’inverse aussi. Il n’y a pas de vérité. Il faut tenir cette unité de groupe ».

Sur sa décision de se passer d'Olivier Giroud

« Si Olivier Giroud n’est pas avec nous, c’est pour donner aux autres joueurs comme Moussa Diaby, Wissam Ben Yedder et Christopher Nkunku la possibilité d’avoir plus de temps de jeu. Certains joueront plus que d’autres mais on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit acteur. Pour s’aguerrir et donner des indications pour la liste définitive en vue de la Coupe du monde ».

Son avis sur l'avenir d'Aurélien Tchouaméni

« Il fait partie des joueurs sollicités, très sollicités par des grands clubs aussi. Je ne suis pas là pour leur donner des conseils. Je peux leur donner un avis mais il n’y a pas de mauvais choix ».

Deschamps avait des choses à dire Présent en conférence de presse ce samedi pour le premier jour du rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a répondu à de nombreuses questions. Et pas seulement sur les Bleus. Morceaux choisis.

Alexandre Corboz

Rédacteur