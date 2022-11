Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Brésil, Argentine, Allemagne, France, Espagne, Angleterre... De nombreuses équipes sont présentes au Qatar avec un statut de favori ou d'outsider à assumer. Mais au final, une seule nation pourra soulever le trophée de la Coupe du Monde. Avant le premier match des Bleus contre l'Australie (mardi, 20h heure française), Didier Deschamps a expliqué les qualités que doit avoir une équipe pour décrocher une étoile.

« On ne peut pas se contenter de monter en puissance »

« C'est celui qui sera plus fort que les autres. L'équipe qui gagne c'est parce qu'elle aura battu les sept adversaires qu'elle aura eu à rencontrer », explique Didier Deschamps dans un entretien à BeIN Sports. « Évidemment, il y a des éléments comme les blessures ou autre qui peuvent amener à des conséquences. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de monter en puissance lors du premier tour. Regardez l'Allemagne en 2018, ils ont fini derniers de leur groupe. Et nous, ok le résultat était là contre l'Australie mais on n'avait pas mis ce qu'il fallait. On n'aurait pas fait ce qu'on a fait après si on était restés sur ce contenu-là ».