Equipe de France : Deschamps et Zidane auraient déjà décidé de leur sort !

La Coupe du monde terminée, il est déjà l’heure de réfléchir à l’avenir de Didier Deschamps. Avant la compétition, Noël Le Graët avait prévenu que le technicien pourrait choisir son destin s’il parvenait au moins en demi-finales et le président de la FFF a confirmé pendant le tournoi qu’il souhaitait poursuivre avec lui.

Désormais, c’est donc à Deschamps (54 ans) de dire s’il souhaite conserver sa fonction, qu’il occupe depuis plus de dix ans et l’été 2012. « Même si le résultat avait été inverse, je n’aurais pas donné la réponse aujourd’hui, a-t-il éludé hier soir. Je suis très triste pour mes joueurs, mon staff. Comme vous le savez, j’aurai un rendez-vous avec mon président en début d’année et vous saurez. » Le Graët a prévu de recevoir le sélectionneur dans son fief, à Guingamp, avant le 31 janvier.

Selon L’Équipe, le fait de ne pas avoir reçu la même proposition il y a un an et demi, après l’échec de l’Euro 2021 a contrarié Deschamps. Cet élément peut-il compter dans sa décision ? A priori non, d’après TF1, qui fait savoir que « la tendance actuelle est de voir Deschamps à la tête du prochain match des Bleus le 24 mars contre les Pays-Bas, en éliminatoires de l’Euro 2024. » Si cette infirmation se vérifie, Zinédine Zidane pourrait déjà oublier les Bleus.