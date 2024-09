France - Italie : Deschamps évoque des manques, Griezmann un problème tactique

La mine des mauvais soirs, Didier Deschamps. Forcément. L'équipe de France a raté sa rentrée en s'inclinant ce soir face à l'Italie (1-3) au Parc des Princes dans le cadre de la Ligue des Nations. Des propos accordés à nos confrères de TF1 au coup de sifflet final.

"Il faut être factuel, on a très bien débuté, mais on a pas eu la capacité de le faire tout le match. L'adversaire nous a fait mal, nous a perforé à certains moments. La qualité, on l'a, mais en laissant trop d'espaces, les Italiens nous ont fait mal. Ce soir, il n'y a pas de colère, non, mais je suis le responsable de ce qu'il se passe. Ce soir, il nous a manqué des choses et je l'ai dit aux joueurs. On est loin d'être individuellement à notre maximum. On a donné des munitions à l'adversaire. Le maintenir sous pression 90 minutes, c'est compliqué, ok. Mais on est restés ouverts, sans avoir suffisamment d'énergie pour faire les efforts."

Antoine Griezmann est également venu s'exprimer. "Les Italiens ont été meilleurs, tout simplement. On a bien débuté, certes, avec beaucoup d'envie lors du premier quart d'heure. Mais on a pas su corriger tactiquement certaines choses, cela nous a posé beaucoup de problème. On va tout faire pour gagner contre la Belgique. Il faut travailler, point."