Équipe de France : Deschamps, Mbappé, son avenir, les médias, Rabiot se livre avant le choc face aux Anglais

La relation avec Didier Deschamps

« On a toujours eu de bonnes relations, même avant ce qu'il s'est passé avant le Mondial 2018 en Russie. Après il y a eu deux ans où on n'a pas eu de contact. Quand je suis revenu, on a discuté et cela s'est très bien passé. Cette relation s'est améliorée de sélection en sélection, on a appris à mieux se connaître. Aujourd'hui, on est beaucoup plus proches. »

La meilleure forme de sa carrière

« Je traverse une très bonne période. Ça vient aussi avec le fait que j'ai pris de l’âge et que j’ai muri. Mon football a grandi. C'est clairement la meilleure période de ma carrière. (…) L'aspect physique est primordial pour moi. Pour que je puisse utiliser mon potentiel, il faut que je sois bien physiquement. C'est ce que j'ai beaucoup travaillé depuis que je suis arrivé à la Juve.»

Une « Kylian Mbappé dépendance » ?

« Il n'y a pas de dépendance, c'est notre arme principale. Mais on a aussi d'autres joueurs qui peuvent faire la différence d'une autre manière. »

Les critiques à son égard

« Parfois je n'ai pas toujours été d'accord avec ce que j'ai entendu sur mes prestations. On a tous des avis différents même si je trouve que je suis assez objectif avec moi-même. J'ai trouvé que parfois c'était assez sévère mais ça m’a également poussé pour donner plus »

Le duo avec Tchouaméni

« On joue avec beaucoup de joueurs offensifs. Il a ce rôle de joueur qui compense, qui doit colmater les brèches, récupérer le ballon. Il me donne la possibilité de me projeter, jouer comme j'aime le faire, aller dans la surface. Il a vraiment un rôle important dans ce milieu de terrain. »

L’Angleterre une équipe similaire ?

« C'est une équipe qui a finalement les mêmes caractéristiques que nous, avec des joueurs rapides sur les côtés et des latéraux offensifs. Ils ont également un milieu qui peut se projeter. On a la possibilité de les mettre en difficulté. Ce sera un match ouvert avec deux équipes qui savent contrer et aller rapidement de l'avant. Ce qui peut faire la différence sur ce match, ce sont les coups de pied arrêtés. Ils sont très bons dans ce secteur, il faudra être vigilant et ne pas faire les erreurs qu'on a fait contre le Danemark. »

La bataille du milieu face aux Anglais

« On n'a pas évolué beaucoup ensemble. Mais depuis le début de la compétition, on se trouve très bien, on est complémentaires. Sur le milieu de l'Angleterre, ils ont un peu les mêmes caractéristiques que nous. »

Son rapport avec les médias

« Ce n'est pas moi qui ai choisi (rires…). On doit tous passer par là, ou presque (sourire). Quand je le fais, c'est avec plaisir et cela permet d'échanger. Ce n'est pas mon exercice favori mais je comprends les demandes. Je trouve qu'il y a une amélioration dans la relation entre vous et moi (rires…).

