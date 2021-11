Equipe de France : Deschamps pourrait lâcher les Bleus pour un club après le Mondial !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Sous contrat avec la Fédération jusqu'en juin 2022, Didier Deschamps (53 ans) ira-t-il au delà du Mondial au Qatar dans son aventure avec les Bleus ? Rien ne permet aujourd'hui de l'affirmer même si Deschamps est proche du président de la Fédération Noël Le Graët et que le Breton n'est pas un adepte du changement.

« Il y a toujours la possibilité de basculer, de revenir dans un club »

Dans une interview à Prime Video qui sera diffusée dimanche, Didier Deschamps a en tout cas parlé de son avenir. Un avenir qu'il voit sur le banc d'un club plutôt que dans les bureaux à remplacer Le Graët :

« J’aurai une vie après celle de sélectionneur. Sincèrement, je ne sais pas laquelle, mais je sais qu’elle sera bien aussi. Il y a toujours la possibilité de basculer, de revenir dans un club. C’est plus un besoin que j’ai par rapport à ma tête et mon corps, cette adrénaline. Aujourd’hui, sans le terrain, je ne me vois pas avoir cette adrénaline-là. Un poste à la FFF ? Je n’ai pas besoin de ça. C’est une fonction qui est plus politique qu’homme sur le terrain. Que cela puisse m’intéresser à un moment, pourquoi pas, mais aujourd’hui, j’ai toujours besoin du terrain. De cette adrénaline ».