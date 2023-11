Equipe de France : Deschamps répond à Klopp et parle de Zaïre-Emery, Giroud, Griezmann...

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Sa réponse à Jürgen Klopp, qui l'a accusé d'avoir trop fait jouer Ibrahima Konaté

"Vous me cherchez dès la première question... Ibou, comme on vous l'a dit, il ne jouait pas le match à Toulouse mais il s'est échauffé pour une possible rentrée en cours de match il a ressenti un souci au niveau de l'ischio. Il a passé des examens, mais ce n'est pas grave. C'est une zone où il a déjà une une blessure. Ce n'était pas dans l'intérêt du joueur ni dans mon intérêt. Après que son entraîneur ait dit ça, ça a déjà dû arriver à d'autres moments parce que les intérêts divergent."

Ce qu'il attend de Warren Zaïre-Emery

"Laissez-le tranquille, n'en faites pas trop avec lui. Il est mis en lumière c'est forcément au détriment d'autres joueurs qui sont là depuis un moment. Il faut lui laisser du temps même s'il a la capacité par rapport à ce qu'il fait à Paris. Il y a une résonance importante avec les Bleus. Je lui fais confiance, on en parlera calmement. Il faut qu'il conserve sa sérénité, sa tranquillité, qu'il continue de faire ce qu'il fait. A partir du moment où il est là, qu'il ait 17, 18, 19 ou 20 ans, je ne vais pas avoir un traitement différent. La seule chose que j'accorde à tous les jeunes joueurs qui arrivent, c'est d'avoir un peu plus d'indulgence parce que vouloir y être et y être, je sais que pour certains ce n'est pas audible mais le poids du maillot c'est lourd. Il y a des exigences, mais il a tout. Il faut que ça se fasse naturellement. Je ne vais pas la cajoler un peu plus parce que ça voudrait dire que je le considère à part."

"Vous êtes trop sévères avec Kolo Muani"

Les performances d'Olivier Giroud

"Il se maintient dans son registre bien spécifique même si sans vouloir l'offenser il a connu le haut niveau plus tardivement que d'autre . Mas il est là à travers ses pefomances avec son club même s'il avance en âge aussi. Il va avoir une saison longue. Il a eu un début de saison plus difficile embêté par des problèmes physiques. Il marque à nouveau des buts. Il faudra qu'il maintienne ça aussi jusqu'en fin de saison parce qu'il a dela concurrence. Il a aussi un vécu et une expérience importante. Il y a besoin de joueurs qui ont vécu une expérience. Le premier critère c'est de maintenir les pefformances. Il le fait et plutôt bien. C'est son mérite."

Le niveau de jeu de la Ligue 1

"La Ligue 1 est toujours difficile parce qu'il y a cette prédominance athlétique toujours présente. Dans les autres championnats, ce n'est pas toujours un plaisir de regarder du début à la fin... Je n'ai jamais pris autant de joueurs de Ligue 1, ça voudrait dire que je me trompe (sourire). La Ligue 1 est compétitive. Elle n'est pas moins bonne par rapport à ce que je peux voir ailleurs."

Le début de saison raté de Randal Kolo Muani

"Vous êtes trop sévères avec Kolo Muani. Vous ne l'aimez pas assez, vous ne voyez pas ce qu'il est capable de faire, même s'il peut mieux faire... Certes, en efficacité, il peut améliorer son jeu dos au but, mais en termes de générosité il fait beaucoup. L'attente et l'analyse que beaucoup peuvent faire c'est que c'est Paris, on l'a payé un prix important, donc il doit être tout de syite performant mais n'oubliez pas d'où il vient. Kolo n'a pas été loin d'être plus que décisif à la Coupe du monde. L'an dernier, en Allemagne, il fait une très bonne saison, il faut qu'il digère aussi. les exigences sont plus élevées à Paris. C'est quelqu'un qui a un potentiel important mais qui a besoin de temps pour s'améliorer aussi."

