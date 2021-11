Equipe de France : Deschamps se paye la honte à cause d’un ancien du PSG

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Auteur de 11 buts et 7 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku réalise le meilleur début de saison de sa carrière. Buteur mercredi dernier face au Paris Saint-Germain (2-2) en Ligue des champions, l'ancien Parisien a récidivé ce week-end lors de la victoire du RB Leipzig contre le Borussia Dortmund (2-1), pour le choc de la 11e journée de Bundesliga.

Malgré ses prestations toujours plus abouties, Christopher Nkunku n’a pas été appelé par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 face au Kazakhstan, le 13 novembre, et contre la Finlande, le 16 novembre. Face à cela, le club allemand a posté un message à l'attention du patron des Bleus. "Quelqu’un a le numéro de Deschamps ?", a écrit le compte anglais du RB Leipzig sur Twitter.

Does anyone have Didier Deschamps' number? 📞🤔 pic.twitter.com/OR7mnI0NoO