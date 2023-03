Équipe de France : Deschamps se prononce sur Mbappé capitaine

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans une interview accordée au Parisien, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a notamment été interrogé sur la possibilité de donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé suite à la retraite d'Hugo Lloris et Raphaël Varane.

"Mbappé peut être capitaine"

"Je sais quels joueurs peuvent l’être. Mais ça passera par des discussions avec eux. Kylian Mbappé peut l’être, bien évidemment", a répondu le patron des Bleus avant de se montrer dithyrambique envers l'attaquant du Paris Saint-Germain. "Mbappé est-il le meilleur joueur du monde ? Si je réponds oui, on va me reprocher de ne pas être objectif, car je suis son sélectionneur. D’autres observateurs diront qu’il y a meilleur que lui. C’est leur avis. Pour moi, Kylian est bel et bien le meilleur. Ce qu’il réalise par rapport à d’autres, à son âge, c’est exceptionnel."

Le Graët, le Mondial, Benzema, Mbappé, le capitanat…. Deschamps met les choses au point

