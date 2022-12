Equipe de France : Deschamps utilisé par Le Graët pour rester à la tête de la FFF ?

Comme relayé sur notre site hier, Didier Deschamps et Noël Le Graët ont convenu d'une prolongation de contrat à la tête de l'équipe de France après leur entretien à Guingamp. L'annonce pourrait être faite le 7 janvier lors de l'assemblée fédérale de la FFF mais ce n'est pas sûr. Le Parisien, qui consacre un article à ce sujet ce samedi, explique pourquoi...

"La tendance est clairement à l'optimisme pour l'avenir de DD, mais il n'y a aucune urgence pour signer un nouveau contrat. Le début des éliminatoires pour l'Euro 2024 n'a lieu que le 25 mars avec la réception des Pays-Bas au Stade de France. Aussi ne faut-il pas négliger que l'annonce de sa prolongation pourrait être utilisée à l'avantage de Noël Le Graët, régulièrement bousculé à la tête du football français." Et voilà comment le Breton de 81 ans pourrait conforter sa place de patron de la FFF, alors que de multiples affaires lui collent aux basques. Et qu'il avait promis, en 2010, de ne faire que deux mandats...

