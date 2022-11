Equipe de France : Didier Deschamps reçoit deux bonnes nouvelles avant l'Australie

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Alors que Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe ou encore plus récemment Christopher Nkunku sont forfaits pour disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Didier Deschamps voyait en plus de cela deux de ses cadres s'entraîner à l'écart. En effet, Karim Benzema et Raphaël Varane, qui devaient se remettre dans le rythme après une fatigue musculaire pour le premier, et une blessure pour le second, étaient esseulés lors des premiers entraînements de ce rassemblement.

Benzema et Varane ont repris avec le groupe

Mais ce samedi, les deux joueurs ont bien pris part à l'entraînement collectif avec l'équipe de France, comme rapporté par Le Parisien. À trois jours du premier match des Bleus au Qatar, contre l'Australie, la présence du Ballon d'Or 2022 et de Raphaël Varane dans le onze de départ prend de l'épaisseur. À voir si la tendance se confirme d'ici mardi...