Equipe de France, FC Barcelone : Griezmann plombé par le Ballon d'Or et Ronaldo ?

Dans son édition du jour, L'Equipe consacre un article à Antoine Griezmann, qui sort d'une saison très difficile avec le FC Barcelone et dont l'avenir est incertain. Pour le quotidien, les difficultés du gaucher ont débuté en réalité après le sacre mondial en Russie à l'été 2018. Et l'origine de ses problèmes serait autant une fatigue physique que mentale, due à son échec dans la course au Ballon d'Or…

« Quelques mois après le titre mondial en 2018, Griezmann a perdu un peu de son élan, fatigué sans doute par un été chargé, une reprise avec l’Atlético Madrid un poil trop rapprochée et des jambes qui le portaient plus tout à fait comme il le souhaitait. Surtout, à l’heure du vote pour le Ballon d’Or, l’attaquant français n’a pas vraiment eu le sentiment que son pays poussait derrière son nom.

Vexé par sa 3e place au Ballon d'Or

« Ce n’est pas qu’il ne se sentait pas apprécié, non. Mais ses trois buts et ses deux passes décisives en Russie ne lui semblaient pas peser tout à fait d’un même poids statistique et médiatique que pour d’autres. L’année où il remportait la Ligue Europa avec son club et la Coupe du monde avec sa sélection ne se terminait alors qu’avec la 3e place de la plus prestigieuse des récompenses individuelles pour un footballeur, derrière Luka Modric et Cristiano Ronaldo, sans que personne n’y trouve à redire. »