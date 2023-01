Equipe de France, FC Nantes : Lafont a un atout majeur pour succéder à Lloris et Mandanda

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Après Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Stade Rennais) a pris sa retraite internationale... Et toute la hiérarchie des gardiens en équipe de France s'en retrouve chamboulée. Si Mike Maignan (Milan AC) est le remplaçant désigné aux yeux de Didier Deschamps, rien n'indique que l'ancien Lillois soit remis de ses soucis physiques pour le début des qualifications de l'Euro 2024 en mars prochain contre les Pays-Bas et l'Irlande.

Forcément, la question des autres successeurs va arriver sur la table. Faut-il promouvoir Alphonse Aréola, numéro 3 lors des Coupes du Monde 2018 et 2022, ou faire confiance à un autre portier ? RMC fait le point sur le dossier, faisant une révélation sur la « préférence » de l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France Franck Raviot.

Lafont va jouer gros contre la Juventus

Appelé pour la première fois en septembre dernier et intégré comme numéro 3 derrière Mike Maignan et Alphonse Aréola, Alban Lafont a une vraie carte à jouer s'il continue à être performant, notamment face à la Juventus les 16 et 23 février prochain en Ligue Europa : « Il sera très observé à cette occasion par le staff des Bleus. Il plait beaucoup à Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, tout comme Illan Meslier (23 ans en mars) ». L'option Brice Samba (RC Lens, 29 ans) n'est pas écartée mais il s'agit de la « grosse cote » pour les observateurs.