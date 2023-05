Équipe de France, FC Nantes : Deschamps envoie un message fort à Lafont

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Pour affronter Gibraltar, le 16 juin prochain, puis la Grèce, trois jours plus tard, à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2024, le sélectionneur des l'équipe de France, Didier Deschamps, a décidé de rappeler les mêmes gardiens que lors du rassemblement du mois de mars, c'est-à-dire Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham) et Brice Samba (RC Lens).

Deschamps n'oublie pas Lafont

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a justifié son choix, assurant que le portier du FC Nantes, Alban Lafont, restait une option pour le futur. "Les trois sont confirmés. Il y a eu un changement radical avec les retraites d'Hugo Lloris et Steve Mandanda. Ceux qui étaient là en mars sont rappelés, ça ne nous empêche pas de regarder d'autres options. Il y a Alban Lafont qui est déjà venu, même si c'est plus compliqué pour lui et son club en ce moment."

⚽️ Équipe de France : Deschamps justifie les retours de Mendy et Nkunku et l'absence de Lacazette #ButFC https://t.co/zJzaEFarWA — But! Football Club (@club_but) May 31, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur