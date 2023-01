Equipe de France : la Ministre des Sports attend le départ de Le Graët !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La maladresse de trop pour Noël Le Graët ? Hier, le président de la fédération française de football a eu des propos irrespectueux et maladroits envers la légende du football français, Zinédine Zidane. Ces dernières heures l'homme de 81 ans est dans la tourmente, il est attaqué par les différents sportifs, fans et observateurs du football français. Ce lundi, la ministre des Sports a tenu à faire un point face à la presse suite aux propos de ce dernier…

"Ce n'est pas à la hauteur de ce que mérite cette grande Fédération et ce grand sport aux deux millions de licenciés. Il y a différentes dimensions dans le rôle d'un président de Fédération. Il y a une dimension de représentation qui est aujourd'hui en faillite, avec une parole en roue libre. Ce constat nous a tous choqués !"

"J’ai pris mes responsabilités, en lançant cet audit il y a quelques temps déjà (…) Le Comex aura de la matière sur le comportement sur président. Nous sommes à un moment que je pense critique pour l'avenir de cette Fédération. Nos grands joueurs méritent mieux que ce qu'ils ont à la tête de leur Fédération" a-t-elle lâché.

Un appel à la démission !

La ministre veut du changement et très rapidement. "Un appel à la démission ? Je ne pose pas l'équation dans ces termes-là. Il est profondément défaillant sur la fonction de représentation. C'est très problématique quand il dirige une telle Fédération", a expliqué Amélie Oudéa-Castéra. Elle affirme qu’Emmanuel Macron serait en colère contre Noël Le Graët. "Le président de la République est vraiment déçu et vraiment heurté quand de tels propos sur une légende du sport français et mondial sont tenus", a-t-elle confié dans des propos rapportés par RMC Sport.