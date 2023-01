Équipe de France : Giroud prend la défense des Bleus et de Benzema

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema est touché et il est contrait de déclarer forfait. Pendant la compétition, de nombreuses rumeurs évoquaient un soulagement au sein du groupe tricolore après le départ du Ballon d’Or français. Des informations qui ont été démenties par plusieurs joueurs des Bleus. Depuis, Karim Benzema a annoncé la fin de son aventure avec l’Équipe de France ce qui a alimenté de nouvelles autres rumeurs…

Dans un entretien accordé à Canal +, Olivier Giroud a tenu lui aussi à démentir les informations autour de l’attaquant du Real Madrid. "Je lui ai écrit un message dès qu'il est parti, puisqu'on n'a pas pu lui dire au revoir et c'était sincère et spontané. Je lui ai dit qu'on était déçu. J'ai été déçu de le voir partir. Après le foot, quelquefois, les blessures profitent à certains. Cela m'a profité à moi, mais on ne m'a jamais vu déclarer quoi que ce soit ou dire que j'étais soulagé ou content de le voir partir. Ça, c'est toujours les mêmes qui essaient de chercher des problèmes dans cette équipe, alors qu’il n’y en a pas", a lancé le buteur français.