Equipe de France : Giroud rigole de sa photo trollée avec Mbappé

Depuis dimanche et la victoire sur la Pologne (3-1), on parle beaucoup du quart de finale de Coupe du monde de l'équipe de France contre l'Angleterre, de l'incroyable talent de Kylian Mbappé ou du record de buts en sélection d'Olivier Giroud. Mais aussi de la photo des deux attaquants après l'ouverture du score, quand le Parisien a sauté dans les bras du Milanais et qu'ils se sont regardés avec affection.

Cette photo a été largement détournée sur les réseaux sociaux et même analysée dans certaines émissions (eh oui...). Mais qu'en ont pensé les principaux intéressés ? Olivier Giroud a répondu ce mardi en conférence de presse : "Ça fait une très jolie photo, j'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur les montages". C'est bien là l'essentiel. Et pourvu que les deux hommes nous en offrent une encore plus belle samedi !