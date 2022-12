Equipe de France : Griezmann et Giroud en ambianceurs, Mbappé superstar, les Bleus fêtés en héros à la Concorde

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Héroïques hier en finale de Coupe du monde malgré leur défaite aux tirs au but contre l'Argentine, les Bleus sont de retour en France. Leur avion avait atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle vers 20h. Direction la Concorde où des milliers du supporters les ont acclamés, avec Antoine Griezmann et Olivier Giroud en ambianceurs. Et Kylian Mbappé en superstar... Mémorable!