Equipe de France : Griezmann et Lloris contents du forfait de Benzema au Qatar?

« Que s'est-il passé en équipe de France avant et pendant cette Coupe du Monde (Benzema, Deschamps, FFF, Pavard, Zidane...) ? » : voilà comment Romain Molina présente la vidéo postée ce lundi soir sur ses réseaux. Le journaliste évoque les dessous de la Coupe du monde de Bleus,n finalistes de la compétition.

Et s'il avait filtré depuis longtemps que le départ de Karim Benzema avait été accueilli favorablement par quelques coéquipiers, Molina lâche deux noms : ceux d'Antoine Griezmann, ce qui n'est pas franchement une surprise, et du capitaine Hugo Lloris. Il n'y aurait en revanche aucune friction entre Olivier Giroud et Karim Benzema, contrairement à certaines idées reçues.