Equipe de France : Griezmann jaloux de Mbappé et Benzema ? Il répond…

Antoine Griezmann a accordé une longue interview à Téléfoot ce dimanche, dans laquelle il est revenu sur son passage au FC Barcelone, son retour à l'Atlético Madrid mais également sur l'équipe de France. Car depuis le retour de Karim Benzema, les choses ont changé pour lui. En effet, le Merengue n'hésite pas à redescendre chercher le ballon et à empiéter sur ses plate-bandes. Du coup, on le voit moins alors que le duo Benzema-Mbappé crève l'écran. En nourrit-il une certaine amertume ?

"Quand je vois Kylian ou Karim venir chercher le ballon, je peux être en deuxième ligne, faire des appels ou des tacles. Il y a beaucoup de mouvements et je crois que c'est mieux pour l'équipe. Nous avons trouvé le système qui est le mieux pour nous trois. Je suis plus dans la création, ça me plaît car je suis plus libre et je peux faire ce que j'aime. Si je suis jaloux ? Non, non. C'est mieux si ce sont eux qui marquent. C'est comme ça qu'on gagne des matches. Parfois, je ralentis un peu pour les regarder jouer : c'est merveilleux. Meilleurs ils sont, meilleurs nous serons car nous créons des occasions et des buts."

