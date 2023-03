Équipe de France : Griezmann sort du silence après l'affaire du capitanat

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Annoncé très déçu après avoir appris que c'est Kylian Mbappé et non lui qui a été nommé nouveau capitaine des Bleus, Antoine Griezmann, qui fêtait ce mardi son 32e anniversaire, a tenu un discours devant ses coéquipiers de l'équipe de France, comme on peut le voir sur une vidéo par le compte Twitter officiel de l'équipe de France. Comme à chaque rassemblement, l'attaquant de l'Atlético Madrid semble heureux d'être présent à Clairefontaine.