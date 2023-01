Equipe de France : Hugo Lloris annonce sa retraite internationale

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Hugo Lloris annonce sa retraite internationale ! Dans un entretien accordé à l’Equipe, le portier de Tottenham a annoncé la fin de son aventure en Équipe de France à l’âge de 36 ans. Avec 145 sélections, le Champion du Monde 2018 détient le record de sélections avec l’Équipe de France, une légende des Bleus vient de tirer sa révérence.

« Il arrive un moment où il faut savoir passer la main ! Je ne veux pas m'approprier la chose, j'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt (Mike Maignan). », a expliqué le portier.

« Je préfère sortir en étant au plus haut que d'attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop, poursuit Lloris. Il y a aussi un choix familial, je ressens le besoin de passer plus de temps avec mon épouse et mes enfants. », a-t-il confié au quotidien sportif.