Equipe de France, Juventus : la guerre entre les frères Pogba rebondit encore !

Personne n'a vu venir la guerre entre les frères Pogba mais le ton est montré très rapidement ! Hier, Mathias, de trois ans le cadet de Paul, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a annoncé des révélations sur la recrue de la Juventus, sur Rafaela Pimenta, qui représente les intérêts du Poulpe, mais aussi sur Kylian Mbappé. Paul Pogba a répondu, via son agent et avec l'appui de sa mère : « Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours ».

De quoi calmer Mathias Pogba ? Pas du tout ! Celui-ci a écrit sur Twitter : « J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des média et des autorités. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins ! Ah, et il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandit, lui rendant une banale visite et qui ne lui a rien fait, la famille pouvant en témoigner. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent... ». Ca va loin...