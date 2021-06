Equipe de France : karting vs F1, l'excellente réponse de Giroud sur le retour de Benzema

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Alors que beaucoup d'observateurs s'interrogeaient sur la manière dont le retour de Karim Benzema en équipe de France sera accueilli par Olivier Giroud, l'attaquant de Chelsea a apporté la plus belle des réponses dans un entretien au Figaro.

« Si on est champion, on ira fêter ça tous les deux sur un circuit de karting »

Qualifié de « karting » par la « F1 » du Real Madrid, l'ancien joueur de Montpellier et d'Arsenal l'a joué très tranquille : « Il n'y a aucune raison de se taper dessus avec Karim. Les déclarations qu'il a eues sur moi m'ont fait sourire et marrer plus qu'autre chose. Je l'ai pris avec beaucoup de recul à l'époque et encore plus aujourd'hui », a lâché en préambule l'attaquant des Blues.

Et pour clore la polémique Olivier Giroud a même fait une promesse très drôle au journaliste en cas de titre européen de l'équipe de France le 11 juillet prochain : « Vous ne lâchez pas l'affaire par rapport à ça. On ira fêter ça tous les deux (avec Karim Benzema, NDLR) sur un circuit en karting, ça fera une belle photo ».