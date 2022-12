Equipe de France : Kylian Mbappé a inscrit le 1600e but des Bleus face à l'Argentine

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Ce ne sera qu'une maigre consolation, dont il se délectera que dans plusieurs jours, quand la déception d'avoir laissé échapper un deuxième titre mondial consécutif aura été digérée. Mais en transformant son premier pénalty de la soirée ce dimanche, Kylian Mbappé a inscrit son nom dans la légende de l'équipe de France. Il s'agissait du 1600e des Bleus depuis leur premier match, contre la Belgique (3-3), en 1904.

On se souvient qu'Emmanuel Petit avait inscrit le 1000e face au Brésil (3-0) le 12 juillet 1998, lors du premier sacre planétaire des Tricolores. Depuis, Olivier Giroud (1400e) et Antoine Griezmann (1500e) avait également mis dans le cent. Mbappé a donc eu l'honneur du 1600e. Et par ailleurs, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus en Coupe du monde grâce à son triplé, portant son total à 18, soit un de mieux que Michel Platini et deux de plus que Just Fontaine. Enorme.