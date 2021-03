Equipe de France : l'affaire Benzema poursuit Deschamps jusqu'au Kazakhstan !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Ce devait être une formalité. Une conférence de presse, une de plus, après un succès face au Kazakhstan (2-0) en éliminatoires de la Coupe du monde. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, en avait même fini avec la presse hexagonale, lorsqu'il a été interpellé par un journaliste kazakh.

Problème, si Deschamps ne comprend pas le Kazakh, du moins on l'imagine..., il a vite reconnu, dans le question du journaliste en question, le nom de Benzema. Tout d'abord surpris, Deschamps s'en est ensuite amusé, se tournant aussitôt vers les médias français et lâchant : "Oh non ! Même ici ! Allez, on restera sur les autres questions."

Avant de se rassoir et de porter son regard vers le Kazakh, puis de l'interpeller toujours avec un large sourire : "C’est un journaliste français qui a vous a soufflé la question !". Même au Kazakhstan, le cas Benzema, plus rappelé chez les Bleus depuis 2015, fait donc débat. Pour voir la vidéo, c'est ici.