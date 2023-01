Equipe de France : la FFF maintient la mise en retrait de Le Graët

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

"Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jour, a pris acte de la décision du Parquet de Paris d’ouvrir une enquête concernant Noël Le Graët, le président de la FFF. Sans plus d’informations à ce stade, et dans le respect de la présomption d’innocence, le Comex reste sur sa position de mise en retrait du président de la Fédération jusqu’à la communication définitive de l’audit diligenté par le ministère des Sports, et dans l’attente de son analyse par le Comex de la FFF. Cette position du Comex a été adoptée à l’unanimité de ses membres", a indiqué la FFF dans un communiqué.