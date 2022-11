Equipe de France : la FFF ne compte pas en rester là après le but annulé à Griezmann

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Scénario incroyable lors des dernières secondes de France-Tunisie (1-1). On jouait les derniers instants des arrêts de jeu quand Antoine Griezmann a égalisé. L'arbitre a sifflé la fin du match dans la foulée et, juste après, a été convoqué par la VAR. Il a finalement décidé d'annuler le but du Français au motif qu'il était hors-jeu au début de l'action. Une annulation sans conséquence puisque les Bleus ont terminé premiers de leur groupe.

Mais la FFF ne compte tout de même pas en rester là. En effet, selon Le Parisien, elle veut demander des explications à la FIFA car selon elle, les textes de l’IFAB, l'organisme mettant à jour les règles du jeu, indiquent que l'arbitre n'aurait pas dû être sollicité par la VAR. Une demande qui ne devrait pas changer quoi que ce soit au résultat final...