Equipe de France : la galère continue pour Anthony Martial, lâché par sa femme sur Instagram

Absent de la liste de Didier Deschamps pour les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire (2-1) et l'Afrique du Sud (5-0), Anthony Martial voit le Mondial au Qatar s'éloigner lentement mais surement. Il faut dire que, sur le terrain, l'ancien Lyonnais et Monégasque ne fait pas grand chose pour reprendre vie aux yeux du sélectionneur...

Dans le même temps, Martial connait aussi quelques soubresauts au niveau de sa vie privée puisque sa compagne Mélanie Da Cruz, ancienne personnalité de télé-réalité avec qui il était marié depuis trois ans, a annoncé ce vendredi sur Instagram leur rupture actée.

Une rupture que la belle a voulu la plus propre et la plus nette possible pour le bien-être de leur enfant Swan :

Martial en plein divorce En difficulté cette saison à Manchester United puis prêté au FC Séville où il n'est pas encore parvenu à se relancer (8 apparitions, 1 but), Anthony Martial (26 ans) vit décidément une saison 2021-22 très compliquée.

Alexandre Corboz

Rédacteur