Equipe de France : la Ligue 1 fait émerger un nouveau candidat pour les Bleus

Auteur d'une nouvelle prestation XXL face au FC Nantes (2-0) ce dimanche, Téji Savanier est en train de prendre une nouvelle dimension à Montpellier. Comptant parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 en ce début de saison (3 buts, 4 passes décisives), le capitaine de la Paillade commence à avoir davantage d'appétit.

Savanier y croit sans trop y croire

Sur RMC ce dimanche, celui qui était avec l'équipe de France Olympique à Tokyo regarde davantage du côté des Bleus... Même s'il se montre très prudent au moment de l'évoquer : «Est-ce que je crois en mes chances d’être sélectionné ? Non, il y a de très bons joueurs dans l’équipe. Ce serait un rêve d’être appelé. Ça reste dans un coin de ma tête. Je n’aime pas trop parler de ça, je préfère vivre à fond le moment présent (…) Il y a des joueurs qui jouent dans de grands clubs européens, ils jouent la Ligue des champions ou la Ligue Europa. C’est plus facile pour eux. Je me concentre sur mon club. Si ça doit arriver un jour, ça arrivera. Mais ce n’est pas une obsession dans ma tête, sinon je vais aller droit dans le mur », a-t-il glissé.

Comme Jonathan Clauss du côté de Lens, Téji Savanier commence à avoir quelques supporters dans cette folle course vers l'équipe de France.